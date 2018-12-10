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Dünyaya çok acil Yemen çağrısı: 'İnsanlar ağaçları kesip yiyor'

10 Aralık 2018, Pazartesi 14:16
Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı ve İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi, tarihinin en karanlık dönemini yaşayan ülkesinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yemen'de temel insani ihtiyaçlara çok acil gereksinim var. Ülkemizde şu anda insanlar ağaçları kesip yiyor. Türkiye'deki tüm hayırseverleri acil olarak Yemen'de bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz." dedi.

Alsoudi, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından, valilik ve büyükşehir belediyesinin de desteğiyle Yemen için başlatılan yardım kampanyası kapsamında geldiği kentte, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Yemen'de yaklaşık 4 yıl önce ortaya çıkan iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden birinin yaşandığını anlatan Alsoudi, 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivilin insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Alsoudi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetinin ülkesinde artarak sürdüğünü ifade etti.

Yemen'in, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Alsoudi, ülkelerindeki iç savaşın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun duyarsız kaldığını ve Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen barış görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığına dikkati çekti.

Alsoudi, ülkesindeki savaşın ve kıtlığın en çok çocukları ve kadınları tehdit ettiğini belirterek, iç savaş nedeniyle 16 bin sivilin öldüğünü, bu sayının neredeyse dörtte birini çocukların oluşturduğunu kaydetti.

"Bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz"

Ülkesinde şu anda özellikle temel gıda ve barınma malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Alsoudi, şöyle devam etti:

"Nüfusu 27 milyon olan Yemen'de 22 milyon kişinin çok acil gıdaya ihtiyacı var. 4 milyon Yemenli halk da yerinden ve yurdundan edildi. Eğitim çağında olan yaklaşık 3 milyon çocuk aynı zamanda eğitimden de mahrum kaldı. Yemen'de temel insani ihtiyaçlara çok acil gereksinim var. Ülkemizde şu anda insanlar ağaçları kesip yiyor. Türkiye'deki tüm hayırseverleri acil olarak Yemen'de bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz."

"Giyim, gıda ve battaniye acil ihtiyaç"

Alsoudi, Türkiye'nin Yemen'deki krizin başından bu yana yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin başta Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı olmak üzere birçok sivil yardım kuruluşuyla ülkesinin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Alsoudi, savaşın şiddetinin artması dolayısıyla yaklaşan kış ayları nedeniyle daha fazla yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Mazlum ve mağdurlara Türkiye'nin tarih boyunca kucak açtığını bildiklerini ifade eden Alsoudi, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah Türkiye'den yardımlar ciddi bir şekilde Yemen'e ulaşmaya başladı. Şu anda gelen yardımlar da her geçen gün artıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar ülkemize Türkiye'den nakdi yardımlar göndermeyi sürdürüyor. Bizim şu anda çok acil olarak giyime, gıdaya ve battaniyeye ihtiyacımız var. Yine çok acil eğitim desteğine ihtiyacımız var. Çünkü eğitimsiz kalan bir toplumda cehalet kısa sürede hakim oluyor. Dünyanın birçok yerinden ülkemize yardım gelmektedir. Türkiye'den yardımlar gelmeye devam ediyor. Biz Türkiye'nin Yemen'e daha çok yardım etmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz."

Alsoudi, Türk halkına ve devletine insani yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçen hafta yurt genelindeki tüm camilerden cuma namazı çıkışı Yemen için yardım toplanmıştı.

Siyasetçilerin, destek çağrısında bulunduğu Yemen için ülke genelinde acil yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor.

AA

Etiketler: yemen, insani kriz
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