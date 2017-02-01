Dünyaya en anlamlı mesaj: Müslümanlarla ''diyalog ve iş birliği'' anlaşması

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti ile ülkede yaşayan Müslümanların temsilcileri arasında, diyalog ve iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalandı.

İçişleri Bakanlığındaki törene, Minniti ile İtalya'daki İslam toplumundan temsilciler katıldı.

Törende "Ulusal İtalyan İslam Paktı" ismi verilen anlaşma imzalandı. Anlaşma, İslami derneklerle diyaloğun ve onların İçişleri Bakanlığı idaresiyle iş birliğinin artırılmasını, köktenciliğe karşı birlikte hareket edilmesini içeriyor. Ayrıca ibadet özgürlüğü çerçevesinde İslami derneklerin yasal örgütlenme sürecinin teşviki taahhüt ediliyor.

Minniti, törende yaptığı konuşmada, ortak noktalarının İtalya olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizin geleceği için avantajlar getirecek olağanüstü bir yatırım yaptık. Farklı dinlere sahip olabiliriz ama hepimiz İtalyanız." dedi.

İmzaların büyük bir gönüllülükle atıldığını ifade eden Minniti, törendeki herkesin anayasadaki değerlere bağlı olduğunu, terör ve şiddetin her türlü halini açıkça reddettiğini kaydetti.

Bu arada, Rodouane'nın, tören sırasında anlaşmayla birlikte elden ele dolaşan kalemini geri istemesi gülüşmelere yol açtı. Redouane, bunun üzerine "Bu kalem bana Türk parlamentosu başkanının hediyesidir." dedi.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Amerika’da İslam'ın geleceği için iyimserim

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/amerika-da-islam-in-gelecegi-icin-iyimserim_390333

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

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http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260

İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

Risale-i Nur'dan ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din_374381

Bediüzzaman ve Anarşi

http://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-ve-anarsi/

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Müslümanlara karşı çok ciddi önyargılar var

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlara-karsi-cok-ciddi-onyargilar-var_388543

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Bediüzzaman, doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e layık doğruluğu layıkıyla yaşayabildiğimiz ölçüde sair dinlerin tabilerinin cemaatler halinde fevc fevc İslamiyet'e dahil olacakları müjdesini vermektedir. Risale-i Nur'un farklı bölümlerinde bu yöndeki ifadeler dikkat çekicidir.

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki veciz ifadelerinden bir bölüm:

''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından] fevc fevc dahil olacaklardır.''

''Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.''

Konuyla ilgili haberleri istifadenize sunuyoruz;

İsveçli Emniyet Müdürü: İsveç'teki camiler halk için güvenilir mekanlar

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvecli-emniyet-muduru-isvec-teki-camiler-halk-icin-guvenilir-mekanlar_359650