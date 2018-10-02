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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

"Dünyaya güçlü bir mesaj"

02 Ekim 2018, Salı 11:20
Arap Parlamentosu, Filistinlilerin, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet yasası" ile Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkım kararını protesto etmek için genel greve gitmesini "dünyaya güçlü bir mesaj" olarak nitelendirdi.

Arap Parlamentosundaki Filistin Komitesinin düzenlediği toplantının ardından yayımlanan açıklamada, "Dünyaya apaçık bir mesaj olan bu grev, Filistin halkının iradesinin kırılmayacağını ve Filistin halkının haklarını tasfiye etmeyi hedefleyen tüm çirkin planların önünün kesileceğini ispatlıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi ulus devlet yasasına karşı yapılan genel grevin desteklendiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM), Filistin halkının bu grev aracılığıyla gönderdiği güçlü mesaja ciddi ve kararlı bir yanıt vermesi istendi.

Filistinliler, İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası ile Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkım kararını protesto etmek için Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde dün bir günlüğüne genel grev başlatmıştı.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen hafta Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

Yahudi ulus devlet yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği vurgulanıyor.

AA

Etiketler: filistin, arap parlamentosu, israil zulmü
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