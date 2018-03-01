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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

01 Mart 2018, Perşembe 20:09
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de aldığı 30 günlük "insani ateşkes" kararına rağmen Doğu Guta'daki insani durumun iyileşmediğini, tersine daha da kötüye gittiğini bildirdi.

Mistura ve Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Mistura, burada yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırılarının 2016'da binlerce sivilin öldüğü Halep'teki kuşatmanın "kopyası" olma yolunda ilerlediği uyarısını yaptı.

Doğu Guta'ya insani yardım ulaştırılamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mistura, BM olarak "vazgeçme lüksüne" sahip olmadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Mistura, Suriye'deki siyasi çözüme ilişkin BM'nin atacağı yeni adımları önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti.

"Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

Mistura'nın danışmanı Egeland ise konuşmasında BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de aldığı 30 günlük "insani ateşkes" kararına değindi.

Egeland, "Ateşkes kabul edildiğinden bu yana (Doğu Guta'da) insani durum iyileşmedi, kötüleşti." dedi.

Suriye rejiminin gerekli güvenlik garantisini vermediği için geçen ay sadece 7 bin 200 sivile yapılan insani yardımın ardından bölgeye tek bir konvoy dahi gönderemediklerini vurgulayan Egeland, rejimin izin vermesi durumunda BM'ye ait 43 yardım tırının Doğu Guta'ya hareket etmek için hazır bekletildiğini söyledi.

ABD ve Rusya başta olmak üzere Doğu Guta üzerinde etkisi olan ülkelere çağrıda bulunan Egeland, bölgeye konvoyların ulaştırılması ve sivillerin, hastaların ve yaralıların tahliyesi için yardım istedi.

Egeland, Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkesin olumlu bir adım olmasına rağmen, Doğu Guta'ya insani yardım sokmak için son derece yetersiz olduğunun altını çizdi.

"5 saatten çok fazla daha bir zamana ihtiyacımız var diyen" Egeland, konuyu Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısında yeniden ele alacaklarını aktardı.

400 bin sivil abluka altında

BMGK, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise zor şartlar nedeniyle öldü.

AA

Etiketler: doğu guta, suriye
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