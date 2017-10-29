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Duygulandıran buluşma...

29 Ekim 2017, Pazar 17:10
Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında yaralanan ve yanında kimsesi olmadan Türkiye'ye getirilen 2,5 yaşındaki Reda Ali, Türk Kızılayının girişimiyle Suriye'deki ailesine kavuştu.

Reda ve aylarca oğlunun izini süren babası Ali Muhammed, 6 aylık hasretlerini sınırın sıfır noktasında birbirlerine gözyaşları içerisinde sarılarak dindirdi.

Minik Reda'nın Gaziantep'ten Hatay'ın Yayladığı ilçesinde sınırın sıfır noktasına kadar uzanan ailesiyle buluşma yolculuğu görüntülendi.

Esed rejiminin İdlib'de nisan ayında gerçekleştirdiği, yüzlerce insanın ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısı, Suriyeli Reda Ali'nin de hayatının darmadağın olmasına sebep oldu.

İdlib'deki saldırılarda annesini kaybeden ve kendisi de yaralanan 2,5 yaşındaki Reda Ali, Türkiye'den gönderilen ambulasla Hatay'daki Reyhanlı Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Reda, ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tüm bu süreçlerde yanında kimsesi bulunmayan Reda, doktorların yoğun çabasıyla yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Reda, mayıs ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde geçici koruma altına alındı. Yetkililer, bir yandan da Reda'nın Suriye'de bir ailesi olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yetkililerinin araştırmaları, olumlu sonuç verdi

Reda'nın ailesini bulmak üzere bir taraftan Türk Kızılayının Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile yürüttüğü girişimler diğer yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin araştırmaları, olumlu sonuç verdi.

Bu süreçte yaşananları anlatan Türk Kızılayının uzman personelinden Yasmina Peker, İdlib'deki saldırılarda yaklaşık bin 500 kişinin, bulundukları yerden başka bölgelere kaçtığına, bu sırada çok sayıda kişinin yaralandığına veya öldüğüne dikkat çekti.

Peker, "Reda'nın annesi bu saldırılarda ne yazık ki vefat etti. Babası o esnada diğer çocuklarıyla olduğu için Reda ambulansla tek başına, pek çok başka çocuk ve yetişkinle beraber Türkiye'ye geçiş yaptı. Gaziantep'te tedavi altına alınan Reda, sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruma altına alındı. Bu esnada hem Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle hem de başka yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile iletişim halindeydik." bilgisini paylaştı. 

Hasret diniyor 

Küçük yaşta savaşın en acı haline şahit olan, saldırılarda annesiz kalan Reda Ali, başına gelenlerden habersiz, önceki gün babasına kavuşmak üzere Gaziantep'ten Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Türk Kızılayı ekipleri ve sosyal çalışmacılar eşliğinde süren bu seyahatinde en sevdiği şekerlemelerden yiyen hatta sıkılınca kısa bir süre parkta oynama mutluluğunu da yaşayan Reda Ali, 6 aylık bekleyişin sonunda babasına kavuşmak üzere Yayladağı'na ulaştı.

AA

Etiketler: suriye, idlib, kimyasal silah
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