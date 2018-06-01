Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

Almanya’nın güneybatısındaki Eifel’de sel felaketi sonrasında hayvanat bahçesinden yırtıcı hayvanlar kaçtı, çevredekiler evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Almanya'nın güneybatısında sel felaketinin yaşandığı Eifel bölgesinde iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın hayvanat bahçesinden kaçtığı bildirildi. Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Bitburg-Prüm belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında, Lünebach’taki hayvanat bahçesinden bazı yırtıcı hayvanların kaçtığı belirtildi. Sözcü Ansgar Dondelinger, iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Eyalet polisi, çevredekileri evden çıkmamaları konusunda uyarırken, görülen yırtıcı hayvanların ihbar edilmesini istedi. SWR televizyonu, hayvanat bahçesinden kaçan bir ayının vurularak öldürüldüğünü duyurdu. AA

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