El Bab'da ÖSO alanına bombalı saldırı: 12 ölü, 30 yaralı

IŞİD, El Bab'da Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü IŞİD mensupları Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırdı. Bombalı saldırıda ÖSO mensubu 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi. Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurların saldırı bölgesinde bulunmadığı belirtildi.

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