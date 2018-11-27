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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

El-Ezher’de ilk Mevlid-i Nebi paneli

27 Kasım 2018, Salı 01:07
Dünyanın en eski üniversitelerinden olan El-Ezher Üniversitesinde okuyan Türk öğrenciler, Kahire Eğitim Müşavirliği işbirliğiyle, Mısır’da ilk defa Mevlid-i Nebi Paneli düzenledi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen programa, T.C. Kahire Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, Ticaret Müşaviri Mehmet Güneş, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, El-Ezher Üniversitesi öğrencileri ve Mısır’daki Türk’ler yoğun olarak katıldı. El-Ezher öğrencisi Abdühalim Furkan Ünal’ın sunuculuğunu yaptığı program Vedih Akbaş’ın Kur’ân tilavetiyle başladı. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz’ın selamlama ve enstitünün etkinlikleri konusunda bilgiler aktardığı konuşmasının ardından söz alan Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, milli ve manevi bağların güçlendirilmesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın daha sağlam temeller üzerine bina edilmesi için bunun gibi programların önemine değindi. Mısır’daki öğrencilerin bu tür akademik ve kültürel programlarla kendilerini yetiştireceğine, Mısır toplumuna daha kolay uyum sağlayacağına dikkat çeken Civelek; ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü ve çalışanlara teşekkür etti. Program Mesut Muharrem Haydar’ın hazırladığı görsel sunum, Hanefi Baş ve Vedih Akbaş’n okuduğu ilahiler ve mevlidin ardından Melih Şener’in yönettiği, “Kutlu Nebinin Temel Vasıfları” başlıklı panelle devam etti. 

Çok memnun kaldılar

Panelde, Musa Yıldız “Hz Peygamberimiz (asm) Eğitime Verdiği Önem”, Enes Cesur, “Hz Peygamberimizin (asm) Doğruluğu/Dürüstlüğü”, Vedih Akbaş “Hz Peygamberimizin (asm) Güzel Muamelesi” konularını anlattı. Müslim Canpolat’ın okunan hatimlerin duasını yaptığı program ikramların ardından sona erdi. Mevlid Kandili programından çok memnun olduklarını belirtilen davetliler, yurtdışında yaşayan Türk’lerin birlik ve beraberliğini, dayanışma ve dostluğunu sağlayan bu tür programların daha çok yapılması gereğini dile getirdiler.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: el-ezher, mevlid-i nebi
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