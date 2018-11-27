El-Ezher öğrencilerinden Kahire Büyükelçiliğine ziyaret

Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı El-Ezher’de öğrenim gören öğrencilerimizi misafir etti.

¹Türkiye Cumhuriyeti Mısır Büyükelçiliği, Mısır’da eğitim gören Türk öğrenciler ile bir buluşma programı düzenledi. Kahire Eğitim müşavirliğinin aylık periyodik öğrenci buluşmalarının beşincisi olarak gerçekleştirilen ve büyükelçilik rezidansında ve maslahatgüzarın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, Büyükelçilik İkinci Kâtipleri Okyanus Akın ve Arzu Ellialtıoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz ve yaklaşık 50 öğrencinin katıldı. Tanışma programda öğrencilerle tek tek tanışan ve onları dinleyen Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı M. Kemalettin Eruygur, toplantının tanışma ve sorunlarını dinleme amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Eruygur, bu zorlu dönemde Mısır’da eğitim gören Türkiyeli öğrenciler ve Mısır’da yaşayan Türkiyeli vatandaşlarla sıkı bir ilişkinin gerekliliğine dikkatleri çekerek, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin iyileşeceğini temenni ettiğini ve böylesi bir dönemde öğrencilerle tanışarak sorunlarını dinlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Eruygur, bu toplantıların yılda iki kez, her dönem bu yapılabileceğini, imkânlar ve şartlar çerçevesinde öğrencilerin sorunlarını çözüm için gerekenin yapılacağını ifade etti. Öğrenci buluşmasında; yurt ve burs ihtiyaçları gibi sorunlarını dile getiren öğrenciler, bu tür sorunların çözülmemesinin öğrencilerin yanlış ve olumsuz istikametler yöneltebileceğini ihtimalinden söz ettiler. Düzenlenen tanışma programdan ciddî bir memnuniyet duyan öğrenciler, bu imkânın kendilerine sunulmasından dolayı Maslahatgüzara ve büyükelçilik çalışanlarına şükranlarını ifade ettiler.