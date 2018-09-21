El uzatılmayan yoksul kalmasın

Dünya Bankasının Küresel Yoksulluğu Bitirmek başlıklı raporuna göre, global aşırı yoksulluk oranı 2015 yılında ilk kez yüzde 10’a indi.

Dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayanların oranının ilk kez yüzde 10’a gerilediği bildirildi. Dünya genelinde 164 ülkede yapılan anket sonuçlarıyla her iki yılda bir hazırlanan raporda, aşırı yoksulluk sınırı olarak kabul edilen kişi başı günlük gelirden (1,90 dolardan) daha azla geçinenlerin sayısının, 2015 yılında 736 milyona gerilediği bildirildi. Bu rakam, 2013 yılında 804 milyon olarak ölçülmüştü. Dünya Bankası raporunda, global aşırı yoksulluğun şimdiye kadarki en düşük seviyesine gerilemesine karşın düşüş hızında yavaşlama olduğu da vurgulandı.

Daha fazla gayret

Ayrıca, başta Afrika bölgesinde olmak üzere düşük gelirli ülkelerde aşırı yoksulluk oranının hâlâ yüksek seyrettiği kaydedilen raporda, Dünya Bankası’nın 2030 itibarıyla aşırı yoksulluğu bitirme hedefine ulaşması için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Fakirlik 2030’da son bulsun

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, konuya ilişkin açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı: “Son 25 yılda bir milyardan daha fazla insan kendilerini aşırı yoksulluktan kurtardı ve global yoksulluk oranı tarihte kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Bu zamanımızın en büyük insani başarılarından biridir. Ancak fakirliği 2030’da sona erdireceksek, geri kalan yoksullara ulaşacak kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için özellikle insani sermayeye çok daha fazla yatırım yapılmasına ihtiyaç var.” Dünya Bankası’nın yıllarca süren çalışmalarla hazırladığı bir sonraki Küresel Yoksulluk raporu 2020 yılında yayımlanacak.

El ele verelim

Yayınlanan raporu değerlendiren sendikalar bir araya gelerek yaptıkları açıklamalarda “komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hassasiyetine sahip bir dinin mensuplarıyız. Açlık ve yoksullukla mücadelede esas görev biz Müslümanlara düşmekte. El ele vererek bu zoru başarmalıyız” dedi.