Elon Musk, Marx'ın aslında kapitalist olduğunu iddia etti

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olarak bilinen ABD'nin teknoloji devi Elon Musk, bilimsel sosyalizm fikrinin kurucusu kabul edilen Karl Marx'ın kapitalist olduğunu iddia eden Twitter paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Musk, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Sosyalist olduğunu iddia edenler genellikle bunaltıcı, mizah duygusu olmayan ve pahalı okullarda okumuş isimler. Kader ironiyi sever" dedi. Musk'a Twitter aracılığıyla cevap veren Taylor Harris'in Musk'a kendini hangi görüş üzerinden tanımladığını sorması üzerine 'Bir sosyalist olarak' cevabı veren Musk, daha sonra şu paylaşımda bulundu:

"Marx bir kapitalistti. Bunun hakkında bir kitap bile yazdı."

Musk'ın paylaşımı sosyal medyada pek çok kullanıcı için alay konusu haline geldi.

Bir Twitter kullanıcısı Harry Potter kitabının yazarı J.K. Rowlin'e gönderme yaparak "Rowling bir büyücüydü. Bu konuda bir kitap bile yazdı" mesajını paylaşarak Musk'a cevap verdi.