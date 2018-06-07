En büyük açık cezaevi Gazze

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze’yi “dünyadaki en büyük açık cezaevi” diye nitelendirerek, İsrail’in 12 yıldan beri uyguladığı abluka nedeniyle Gazze’deki durumun son derece kötü olduğuna işaret etti.

Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın mektubunu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a teslim etmesinin ardından Filistin’in Kuveyt Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenledi. Filistin halkı arasındaki bölünmüşlüğün sonlandırılmasının önemini vurgulayan Maliki, Hamas’tan geçen Ekim ayında taahhüt ettiklerine uymasını ve Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin Gazze Şeridi’ne geçmesini talep etti. AA

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