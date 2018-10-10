En çok İsrail üzüldü

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifası İsrail yönetiminde büyük üzüntüyle karşılandı.

BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail’e verdiği destekle bilinen Haley, dün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ortak basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Haley’in istifasını duyurmasının ardından İsrailli yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yazılı açıklamasında, bütün İsrail halkı adına Haley’e teşekkür ederek, “Büyükelçi Haley, ABD’nin Ortadoğu ve İsrail’e yönelik politikalarının tavizsiz bir savunucusuydu ve bölgemizin güvenliğini korumaya yönelik açık hakkımıza olan desteğinden asla vazgeçmedi.” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Haley’e bundan sonraki hayatında başarılar dilerken, “BM’deki ‘iki yüzlülüğe’ karşı verilen amansız mücadeleye öncülük ettiği için Büyükelçi Haley’e teşekkür ederiz.” mesajını verdi. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi’nin istifa haberine geniş yer ayıran İsrail basını, yerine gelecek ismin Haley’in yerini doldurup dolduramayacağını tartışıyor. AA

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