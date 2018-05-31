En hızlı ve en sıcak lav kitlesi gözlemlendi

ABD Jeoloji Araştırmalar Kurumu, Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda en son patlamalarda şimdiye kadarki en hızlı ve en sıcak lav kitlesinin görüldüğünü açıkladı.

Yeni patlamaların gözlemlendiği Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavın sıcaklığı ve hızı nedeniyle bölgede tahliye uyarısı yapıldı. ABD Jeoloji Araştırmalar Kurumu (USGS) uzmanlarından Wendy Stovall, en son patlamada lavların yaklaşık bir saatlik sürede altı futbol sahası kadar alanı kapsayacak şekilde hızlı hareket ettiğinin gözlemlendiğini söyledi. Yanardağdan püsküren lavların şimdiye kadarki en hızlı hareket eden ve en sıcak lav kitlesi olduğunu belirten Stovall, yanardağın 61 metre yüksekliğe lav püskürttüğünü kaydetti. Hawaii Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada da bölgede yaşayanlara güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Ayrıca bölgede küçük çaplı depremlerin gözlemlendiği bilgisi verildi. Hawaii'de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi, güvenli yerlere tahliye edilmişti. Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor. ABD'nin Hawaii eyaletinde alarm hâli devam ediyor! AA

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