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Endişelendiren açıklamalar: 'İnsanlar Arakan'daki zulümden kaçmaya devam ediyor'

05 Temmuz 2018, Perşembe 00:44
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, bu yıl içerisinde zulümden kaçan 11 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırıları nedeniyle kaçışların sürdüğünü, yılbaşından bu yana 11 bin 432 Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını açıkladı.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 38. oturumunda Arakan sorununa ilişkin üye ülkelere bilgi verdi.

Hüseyin, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla Müslümana yenilerinin eklendiğini söyledi.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yeni gelen bazı Arakanlı sığınmacılarla görüştüğünü belirten Hüseyin, bu kişilerin Arakan'daki şiddetin, zulmün, zorla yerinden edilmelerin ve Müslümanların evlerinin yakılması da dahil insan hakları ihlallerinin yoğun şekilde devam ettiğini aktardıklarını kaydetti.

Hüseyin, "Hiçbir retorik bu gerçekleri örtbas edemez. İnsanlar Arakan'daki zulümden kaçmaya devam ediyor. Hatta denizde ölme riskini alarak kaçıyorlar." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının başlamasından bu yana Bangladeş ile Myanmar arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde tek bir Müslümanın dahi resmi olarak evine geri dönemediğine dikkati çeken Hüseyin, bu yıl ocak ayından bu yana kendi imkanlarıyla Myanmar'a dönen 58 kişinin de çeşitli bahanelerle tutuklandığını ifade etti.

Hüseyin, Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik zulmün devam ettiğini vurgulayarak, bu yıl 11 bin 432 Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçtiğini kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

AA

Etiketler: bm, arakan, maynamar, zulüm
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