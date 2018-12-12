"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Endişelendiren Kuzey Kutbu raporu... "Hala harekete geçmiyoruz"

12 Aralık 2018, Çarşamba 10:11
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Kuzey Kutbu Araştırma Programı'nın raporuna göre, son 5 yılda tarihinin en sıcak dönemini geçiren Kuzey Kutup bölgesi dünyanın geri kalanından 2 kat fazla ısındı.

Guterres: Geç olmadan hızlı çözümler bulmak zorundayız

İklim değişikliği nasıl anlatılır?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Kuzey Kutbu Araştırma Programı, 12 ülkeden 81 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan yıllık "Kuzey Kutbu Raporu Kartı" isimli araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Kuzey Kutup bölgesinin, 2014-2018 döneminde, bölgedeki sıcaklıkların kayıt altına alınmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak 5 yılını yaşadığı kaydedilen raporda, bölgedeki ısınmanın dünyanın geri kalanından iki kat fazla olduğu belirtildi.

Bölgede en sıcak yılın 2016, en sıcak ikinci yılın da 2018 olarak tespit edildiği aktarıldı.

Isınmanın etkileri dünyanın her yerinde

Raporda, sıcaklıktaki bu değişimin bölgenin çok uzaklarında dahi hissedildiği ve tüm dünyada hava sıcaklıklarında ciddi dalgalanmalara neden olduğu vurgulandı.

Kuzey Kutbu'ndaki en eski buzulun son 33 yılda yüzde 95 eridiğine dikkat çekilen raporda, bölgedeki Ren geyiği nüfusunun da son 20 yılda yüzde 56 azaldığı ve sayılarının 4,7 milyondan 2,1 milyona gerilediği vurgulandı.

"Hala harekete geçmiyoruz"

Massachusetts'deki Woods Hole Araştırma Merkezinden Kuzey Kutbu bilimcisi Susan M. Natali, New York Times'a yaptığı açıklamada, söz konusu raporun bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Natali, "Ne zaman bir rapor görsek işlerin kötü gittiğini görüyoruz ancak hala harekete geçmiyoruz. Bu rapor, iklim değişikliğinin gözlenebilir olduğunu destekliyor." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: kuzey kutbu, sıcaklık, iklim
Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da ilk kar yağışı

    Ağrı'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

    Endişelendiren Kuzey Kutbu raporu... "Hala harekete geçmiyoruz"

    Sahte reçete operasyonunda 10'u doktor 18'i yakalandı

    Altuğ Verdi ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

    PTT Hazine hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

    Trump'ın Özel Temsilcisi McGurk: İç güvenlik güçleri kurulana kadar Suriye'de kalacağız

    Üniversite hastaneleri krizde

    Adalet imanın gereğidir

    Buckıngham Sarayı’nın halıları buradan geçti

    Sanal sosyallik aileyi etkiliyor

    Türkiye’ye ‘linyitten vazgeç’ çağrısı

    Sistematik ihlaller arttı

    Fransa'da silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var!

    Sıfır Atık Projesiyle yıllık 4 milyar dolar tasarruf hedefleniyor

    Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: AB üyeliği vazgeçilmez bir hedeftir

    Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

    Fransa'da sarı yelekliler neden sokağa çıktıklarını anlattılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet imanın gereğidir
    Ali FERŞADOĞLU

    7. Asrın Müceddidi Hz. Mevlânâ’dan Hz. Bediüzzaman’a
    Mustafa ORAL

    Yunus (as) gibi balığın karnında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim savaş değil, hizmet yarışıdır
    Cevher İLHAN

    Asıl “fitne projesi”nin fişi çekilmeli…
    Süleyman KÖSMENE

    Çağımızda fetret durumu var mıdır?
    Sebahattin YAŞAR

    Utandım, utandım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Üniversite hastaneleri krizde
    Genel

    Sistematik ihlaller arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.