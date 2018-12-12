Endonezya'da 2018 yılı zor geçti

Endonezya'da bu yıl yaşanan tabii afetler sebebiyle 4 bin 211 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Endonezya genelinde 1 Ocak - 10 Aralık tarihlerinde yaşanan 2 bin 374 afette 4 bin 211 kişinin öldüğünü belirtti.

Nugroho, tabii afetlerde 6 bin 940 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 10 milyon kişinin de yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve tsunamide, 2 binden fazla kişi ölürken bin 500’e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yılda ortalama 6 bin deprem yaşanırken, muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı ülkede, yıl genelindeki aşırı yağışlar nedeniyle de sıklıkla sel ve heyelan meydana geliyor.

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