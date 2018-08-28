Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da merkez üssü Kupang kentinin 99 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin yerin 8,6 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi verilmedi. Ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda bu ay içerisinde meydana gelen depremlerde 563 kişi ölmüştü. Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen hafta 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. Lombok Adası'nda 20 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. AA

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.