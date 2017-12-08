Endonezya'da ABD Büyükelçiliği önünde gösteri: "Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiyoruz’’

Endonezya'da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösteren bir grup, ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

Başkent Cakarta'da cuma namazası sonrası toplanan yüzlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla ABD’nin Cakarta Büyükelçiliği önünde toplandı. Gruptakiler tekbir getirerek, "Kudüs Müslümanlarındır", "ABD ve İsrail’i lanetliyoruz" ve "Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiyoruz’’ sloganları attı. Gösteri sırasında bazı kişiler, ABD bayrağı yaktı. Polisin sıkı güvenlik tedbirleri aldığı gösteri olaysız sona erdi. Bu arada, ABD’nin Cakarta Büyükelçiliği, dün akşam, ülkede düzenlenecek gösterilere karşı büyükelçilik çalışanları ile Amerikan vatandaşlarının kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli davranmaları ve gösteri alanlarından uzak durmaları yönünde mesaj yayımladı. Öte yandan, Surabaya kentindeki ABD Konsolosluğunun bugün hizmet vermeyeceği açıklandı. AA

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