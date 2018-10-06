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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Endonezya'da cesetler kıyıya vuruyor

06 Ekim 2018, Cumartesi 09:48
Endonezya'da yaşanan deprem sonrası tsunamide ölenlerin cesetleri sahile vurmaya başladı.

Endonezya'da, Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim, bölgede yaşanan deprem sonrası tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetlerinin sahile vurmaya başladığını söyledi.

Cakarta merkezli İslam eğitimi üzerine faaliyet gösteren Hidayattulah cemaatine bağlı arama ve kurtarma ekibinin Palu'daki sorumlusu Ahmet Hamim, bölgede önceliklerinin enkaz altında arama ve kurtarma çalışması olduğunu belirtti.

Geçen hafta cuma günkü depremin ardından bölgeye pazar günü ulaştıklarını ve hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını aktaran Ahmet, tsunamide denize çekilen cesetleri sahile vurmuş gördüklerini, çoğunun vücutları şişmiş ve bazılarının yüzünü tanınmaz halde bulduklarını ifade etti.

Ekibinin çoğunun gönüllü olarak görev yaptığını dile getiren Ahmet, "Ülke genelinde acil felaket durumlarında çalışmalar yapıyoruz. Ekibimin çoğu arama kurtarmada uzmanlaşmış eğitimcilerden oluşuyor." dedi.

Ahmet, ayrıca şu ana kadar sahile vurmuş 11 ceset topladıklarını ve 7 gündür yürüttükleri çalışmalarda da 100'den fazla cesede ulaştıklarını kaydederek, enkaz altından hiç kimseyi sağ çıkaramadıklarını anlattı.

Depremin etkili olduğu Palu ve Donggala'da ülkeye ait Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ile yerel ekiplerin yanı sıra yabancı ülkeler ve yerel cemaat ve kurumlara ait birçok arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Resmi makamlar, bölgede halen binden fazla kişinin kayıp olduğunu, özellikle 3 binden fazla evin yıkıldığı Palu'daki Petobo ve Balaroa bölgesinde kayıpların çokluğu nedeniyle çalışmalara bu coğrafyada yoğunluk verildiğini açıkladı.

AA

Etiketler: Endonezya, tsunami, deprem, hayat
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