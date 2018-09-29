"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Endonezya'da deprem ve tsunami afeti: 48 ölü, 356 yaralı

29 Eylül 2018, Cumartesi 09:24
Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 48 kişinin öldüğü ve 356 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 48 kişinin öldüğü ve 356 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 48 kişinin öldüğü ve 356 yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını açıkladı.

Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığını vurgulayan Nugroho, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaşmadığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim de sorun yaşadıklarını dile getiren Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: Endonezya, deprem, tsunami
Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez Bankaları yüksek oranda altın alımı yapıyor

    Azerbaycan'dan uluslararası topluma Erivan'a baskı çağrısı

    F-35 tipi savaş uçağı ilk kez kaza geçirdi

    İsveç'te İslâm'a hakarete hapis cezası

    Erdoğan-Merkel görüşmesinin ayrıntıları neler?

    Filistin, ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

    Emeklilikte yaşa takılanların gözü mecliste

    TSE belgelerinde yüzde 25 indirim yapılacak

    'Seçimlerde benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim'

    Reyhanlı saldırısına ilişkin 8 şüpheli hakkında yakalama kararı

    Endonezya'da depremde ölenlerin sayısı 348'e yükseldi

    Lavrov: İdlib anlaşması uygulanıyor, tahliyeler başladı

    'Dünya ülkelerinin sessizliği, İsrail'i cesaretlendiriyor'

    Türkiye kararlılığını ortaya koymalı

    Çevirmenler de haklarını istiyor

    Beklenen fuar açıldı

    İthalat da, ihracat da azaldı

    "Şu anki durum 15 yıl öncesinden daha kötü''

    'Filistin konusunda uyarıda bulunuyorum'

    Galatasaray evinde yine galip

    En Çok Okunanlar

    Abdil YILDIRIM

    Ben de af istiyorum!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmanlı, âdil ve kahraman bir Demokrat
    Genel

    Risale-i Nur sadeleştirilemez!
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz üzerine kısa kısa
    Yasemin YAŞAR

    İnadına ümit, inadına merhamet
    Ahmet BATTAL

    Türkiye kalesinin kovası kim?
    Genel

    Yeni Asya’yı 10 gün içinde tekrar çıkardık
    Genel

    Beklenen fuar açıldı
    Genel

    Türkiye kararlılığını ortaya koymalı
    Genel

    Çevirmenler de haklarını istiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.