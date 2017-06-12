Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletine bağlı Sukabumi şehrinin 179 kilometre güneybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı da yerel saatle 6.15'te meydana gelen depremin başkent Cakarta başta olmak üzere birçok bölgede hissedildiğini ve halkta paniğe yol açtığını belirtti. Deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMGK), depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını kaydetti. AA *** Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor *** Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri. Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

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