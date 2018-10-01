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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Endonezya'da depremde ölenler toplu halde defnedilecek

01 Ekim 2018, Pazartesi 11:00
Endonezya'da deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketinde ölenler toplu olarak defnedilmeye başlandı. Devlet Başkanı Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkiyatına onay verdi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.

BNPB yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle naaşların ivedilikle gömülmesi gerektiğine işaret etti.

"Defin işlemleri hemen başlayacak"

Yerel ordu komutanı Tiopan Aritonang, gün içinde sadece bir hastaneden 545 naaşın gömülmek üzere sevk edileceğini ifade ederken, defin işlemlerine hemen başlanacağını kaydetti.

Aritonang, ölenlerin yakınlarının daha sonra mezar yerlerini teşhis edebilmesi için kurbanların fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.

Ordu sözcüsü Mohammad Thorir de kamuya ait mezarlığına komşu arazide kurulan defin alanına bin kadar naaşın gömülmesinin planladığını belirtti.

Bazı bölgelere halen ulaşılamadı

Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil. Söz konusu bölgelerde toplam 1,2 milyon nüfus yaşarken, yetkililer bu bölgelerdeki yıkımın ölü sayısını arttıracağı uyarısında bulundu.

Hükümetten uluslararası yardıma onay

Bu arada Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım kuruluşlarının afet bölgesine girişine onay verdiği bildirildi.

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu Başkanı Thomas Lembong, Twitter'da paylaştığı mesajda, devlet başkanının uluslararası yardım kabulüne onay verdiğini duyurdu.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: Endonezya, tsunami, deprem
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