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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Endonezya'da depremzedeler evlerine dönmek istemiyor

06 Ekim 2018, Cumartesi 12:07
Endonezya’daki depremde travma yaşayan depremzedeler, yeni bir deprem ve tsunami korkusuyla evlerine dönmek istemiyor. İçme suyu ve gıda sıkıntısı ile elektrik kesintileri nedeniyle halk bölgeden ayrılıyor.

Sulawesi Adası’nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası, felaketzedeler, yeni deprem olabileceği korkusu yaşıyor.

Bölgede 70 binden fazla kişi 150 civarındaki toplanma alanlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, içme suyu, gıda, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını gideremenin yanı sıra elektrik ve iletişim ağlarındaki aksaklıklardan dolayı zorlu bir yaşam sürüyor.

Depremin vurduğu bölgelerde temel insani ihtiyaçlar konusunda kapsamlı bir yardım faaliyeti henüz oluşturulmadı.  Halkın çok azı temel ihtiyaçlarını karşılayabilirken imkanı olanlar bölge dışına çıkıyor. Bölgede kalanlar, daha fazla yardım bekliyor.

Benzin istasyonları kısmen faaliyete geçmeye başlasa da yeterli yakıt bulunmuyor ve istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Öte yandan bölgede hijyen sorunu ve enkaz altında çürümeye başlayan cesetlere yönelik henüz gerekli tedbirlerin alınamamasının sağlık sorunlarını artırmasından endişe ediliyor.

"Yeni bir deprem ve tsunami korkusuyla yaşıyoruz"

Palu kent merkezinde bulduğu boş bir evin arazisinde ailesiyle kalan 39 yaşındaki Burhaneddin, "Bölgede halen artçı sarsıntılar yaşanıyor. Evim depremde hasar gördü. Ailem depremde yaşadığı travma nedeniyle eve dönmek istemiyor. Zorlu koşullar içindeyiz. Hayati endişemiz var. Ailemin hayatını riske atmak istemiyorum. Ayrıca içme suyu ve gıda sıkıntısı da çekiyoruz." dedi.

Sulawesi Valiliğinin bahçesinde kaldıklarını söyleyen 45 yaşındaki Mirna Wati de "Depremin olduğu günden bu yana buradayız. Yeni bir deprem ve tsunami korkusuyla yaşıyoruz. Enkaz altlarında hala insanlar var. Yemek, su, hijyen sorunu yaşasak da dışarıda olduğumuz için kendimizi az da olsa güvende hissediyoruz. Ailemden kimsenin depremde zarar görmemesine şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle dışarıda kalan 45 yaşındaki Nur Tuti de deprem ve tsunami sonrası büyük travma yaşadığını ve kendisini hissetmediğini kaydetti. Elektrik ve suların verilmeye başlamasından sonra eve dönmeyi düşünebileceklerini söyleyen Nur, şu an için evde kalmaktansa dışarının daha güvenli olabileceğini ifade etti.

Deprem tahribatının büyük olduğu Palu ve Donggala’da felaket sonrası 70 binden fazla kişinin dışarıda yaşadığı belirtiliyor.

AA

Etiketler: Endonezya, deprem, afet, insan
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