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Endonezya'da geleneksel Türk okçuluğuna yoğun ilgi

16 Şubat 2019, Cumartesi 12:14
Karesi Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu, "Geleneksel Türk sporu ve savaş sanatlarına karşı giderek artan bir ilgi var." dedi.

Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluğu öğrenmek isteyen Endonezyalılar, tarihi değere sahip bu geleneksel sporları yaygınlaştırarak yeni nesle aktarmanın yanı sıra iki ülke halkı arasındaki etkileşimi artırmayı amaçlıyorlar. 

Endonezya'dan gelen davet üzerine bu ülkeye ders vermeye geldiğini söyleyen Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 

Erkekoğlu, Endonezya Atlı Okçuluk Birliği (KPBI) aracılığıyla Padang bölgesinde 36 kişiyle yaptıkları eğitimlerde, okçuluk, kılıç ve mızrak kullanma teknikleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Erkekoğlu, Endonezyalıların bugüne kadar okçulukta bir sistem oturtamadıklarını fark ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

''Yaylı okçulukta 3-4 yıllık deneyimleri varmış ancak atlı okçulukta yeniler ve bu zamana kadar eğlencesine yapmışlar. Vermiş olduğum eğitimlerde kural ve yönetmelikler üzerinden bir müsabaka hazırladım. Başka grubun da atlı okçuluk üzerine çalışmaları olduğunu öğrendim. Okçuluk ve atlı okçuluk aynı kültürden gelen sporlar. İkisinin aynı çatı altında toplanabileceği bir federasyon kurulması önerisinde bulundum. Aynı federasyon altında yönetmelik ve kuralların hazırlanması yapılabilir. Müsabaka formatı hazırlanır ve bundan sonra sistematik ve düzenli bir şekilde devam eder.'' 

''Türk tarihinde atlı okçuluğun çok önemli bir yeri var''

Atlı okçuluk çalışmalarına 2014'te çok az sayıda kişi ile başladıklarını ifade eden KPBI Başkanı Alda Frisia Amtha da tarihe olan ilgileriyle bu işe giriştiklerini ve şu anda 500 kişiye ulaştıklarını kaydetti.

Amtha, tarihi bilgisi ve atlı okçulukta uzman olması sebebiyle Erkekoğlu'nu seçtiklerini vurgulayarak, birlik olarak daha önce de geleneksel okçuluk konusunda da Okçular Vakfından eğitim aldıklarını belirtti.

Amtha, "Endonezya'da atlı Türk okçuluğuna karşı artan ilgiyle iki ülke halkının daha da yakınlaşmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası müsabaka yapılması planlanıyor

Endonezya'da kasımda uluslararası bir müsabaka hazırlamayı düşündüklerini söyleyen KPBI Komisyon Başkanı Irvan Setiawan Mappaseng ise bu sporların teşviki ve yeni nesle aktarılmasının yanı sıra faal olarak yayılmasını amaçladıklarının altını çizdi.

Mappaseng ayrıca geçen yıl Okçular Vakfının düzenlediği Fetih Kupası'nda geleneksel kategoride üçüncülük kazandıklarını da sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Türkiye, Endonezya, okçuluk, kültür
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