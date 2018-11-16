Endonezya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Endonezya'da Cakarta'nın doğusundaki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde Yayasan İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonuyla kılınan cenaze namazının ardından açıklama yapan Şeyh Yusuf Abdul Gani, Kaşıkçı'nın insafsız bir şekilde öldürüldüğünü belirterek, Kaşıkçı için dua ettiklerini dile getirdi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna bazı resmi işlemleri tamamlamak için 2 Ekim'de giren ve Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamadı. Suudi Arabistan Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada cinayete karıştıklarından şüphelenilen 11 kişiden 5'inin idamının istendiğini açıkladı. AA

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