Endonezya'da milyonlar bayram namazını kıldı

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da başkent Cakarta’da camilere sığmayan Müslümanlar için birçok ana yol kapatılarak, bayram namazı için kullanıldı.

Tanah Abang Caddesi’nin trafiğe kapatılan bölümünde Müslümanlar seccadelerini yola sererek bayram namazını kıldı. Bayram namazından sonra yola kurulan kürsüde hutbe veren imam, paylaşmanın önemine dikkat çekerek, zenginlerin fakirlere yardım etmesini istedi. Namaza gelen Abid Ulya Aziz yaptığı açıklamada, “Bu yıl da çok şükür Kurban Bayramı’na erişerek, namazımızı kılmak nasip oldu. Namaza ailecek geldik. Namazdan sonra bayramlaşma ve kurban kesimine başlayacağız. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun.” dedi. Bayram namazlarına kadınların da yoğun katıldığı ülkede, dini bayramlarda renkli giyinme geleneği sürdürüldü. Rengarenk giyinen Endonezyalılar bayram namazında göz alıcı görüntüler oluşturdu. Ülkede, Kurban Bayramı'nda sadece bir gün resmi tatil yapılıyor. AA

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