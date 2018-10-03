"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Endonezya'da ölenlerin sayısı 1407'ye yükseldi; 100'ün üzerinde kayıp var!

03 Ekim 2018, Çarşamba 10:48
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini açıkladı.

BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, basına yaptığı açıklamada, 519 cesedin defnedildiğini belirtti.

100'ün üzerinde kayıp, 2 bin okul binasında hasar

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, bölgedeki 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğünü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağını bildirdi.

Nugroho, 61 bin 867 kişinin geçici barınaklarda tutulduğunu belirtmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi ölmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: endonezya, deprem
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' değerlendirmesi

    'Seni biz koruyoruz, bedelini ödemeye mecbursun'

    Uluslararası Adalet Divanından 'ABD'nin İran'a yaptırımları' ile ilgili karar

    Sosyal medya dolandırıcılarının yeni yöntemlerine dikkat!

    Endonezya'da ölenlerin sayısı 1407'ye yükseldi; 100'ün üzerinde kayıp var!

    Meriç Nehri'ne askeri araç devrildi

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahada galibiyete hasret

    Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması: 'Milyonlarca dolar kazanç sağladı'

    Durdurulamıyor: Enflasyon yüzde 24,52 oldu

    Sağlık Bakanı Koca: Böyle süremez

    McKinsey soruları cevap bekliyor

    Kaçak elektrik bedeli de vatandaşa yükleniyor

    Zamların sorumlusu küçük esnaf değil

    Bağırsaklar ‘ikinci beyin’ mi?

    Öğretmenler atama bekliyor

    1000 camide açık kapı günü

    Senden büyük Allah var

    TBMM, Orta Afrika ve Mali tezkeresini uzattı

    'İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz'

    Bahçelievler'de hastası tarafından vurulan doktor vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kişilere ve devlete karşı işlenen suçlar
    Genel

    Senden büyük Allah var
    Genel

    Bağırsaklar ‘ikinci beyin’ mi?
    Genel

    McKinsey soruları cevap bekliyor
    Genel

    Mevlid okutmaya MİT sorgulaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Âyetlerin âyetleri”
    Cevher İLHAN

    Önce yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
    Genel

    Sağlık Bakanı Koca: Böyle süremez
    Süleyman KÖSMENE

    Listenin bir ucu âlem-i bekadadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.