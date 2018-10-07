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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Endonezya'da ölü sayısı 1763'e yükseldi

07 Ekim 2018, Pazar 12:30
Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı bin 763'e yükseldi.

'Kıyametin koptuğunu düşündük'

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta'da düzenlediği basın toplantısında, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 763 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sutopo Purwo Nugroho, yetkililerin kayıp sayısını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

BNPB'den yapılan açıklamada da deprem ve tsunamide 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şimdiye kadar bin 755 cesedin gömüldüğü bildirildi.

67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, yaklaşık 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti.

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı açıklandı.

Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi ölmüştü.

Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişi tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişi deprem riski olan bölgelerde yaşıyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: endonezya, deprem
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