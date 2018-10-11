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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Endonezya'da ölü sayısı 2 bin 65'e yükseldi

11 Ekim 2018, Perşembe 10:33
Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı 2 bin 65'e yükseldi.

Republika gazetesinin haberine göre, bölgedeki askeri yetkililer, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 2 bin 65'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, deprem ve tsunami sonrası ailelerden gelen bildirimler üzerine 680 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede resmi olarak yürütülen arama kurtarma çalışmalarının bugün son ereceğini belirten yetkililer, gönüllüler ve kayıpların aile yakınlarının arama çalışmalarının devam edebileceğini ve bölgedeki acil durum çalışmalarının da ay sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Situbondo'daki depremde 3 kişi öldü

Öte yandan, ülkenin Doğu Java eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Situbondo kenti açıklarında meydana gelen depremde 3 kişi öldü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) açıklamasında, Situbondo açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin etkisinin en çok hissedildiği eyaletin Gayam bölgesinde 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, can kaybının yaşandığı Gayam bölgesinde birkaç evin zarar gördüğü, depremin hissedildiği Bali Adası'nın Jembrana bölgesinde de bazı evlerin hasara uğradığı ifade edildi.

AA

Etiketler: endonezya, deprem
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