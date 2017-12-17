Endonezya'da on binlerin katılımıyla dünyaya ''Kudüs'' haykırışı!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi.

Endonezya Ulema Meclisinin (MUI) ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda düzenlediği gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Filistin bayrakları ile "Kudüs Müslümanlarındır", "Filistinlilerin yanındayız" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan MUI Başkanı Ma’ruf Amin, burada yaptığı konuşmada, ABD mallarını boykot etme çağrısı yaptı.

Amin, Müslümanların her koşulda Filistin’i savunması gerektiğini ve Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma kararını desteklediklerini belirtti.

Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin de Endonezya hükümetinin, her zaman için Filistin’in bağımsızlığını desteklediğini ifade etti.

Bu arada gösteriye, birçok cemaat ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı.

Polis, gösteride yoğun güvelik önlemleri aldı.