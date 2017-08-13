Endonezya'da şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Sumatra Adası’nın güneyinde bulunan Bengkulu şehri açıklarının 74 kilometre batısındaki depremin 35 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise bölgedeki depremin, 6,6 büyüklüğünde olduğunu ve adanın güneyinde birçok yerde hissediliğini kaydetti. Can ya da mal kaybı yaşanmadı BMGK, ayrıca depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Gelen ilk bilgilere göre deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı. AA

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