Endonezya’da şiddetli patlama: 47 ölü

Endonezya'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 47 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Cakarta yakınındaki Tangerang kentinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 47 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. Görgü tanıkları şiddetli patlamanın yerel saatle sabah 10.00'da yaşandığını ve ardından bir dizi küçük patlamanın olduğunu belirtti. Polis şefi Hary Kurniwan şu ana kadar fabrikadaki tüm cesetleri çıkarttıklarını ancak arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği açıklandı. Fabrikanın yaklaşık 2 aydır faaliyette olduğu belirtildi. Patlama ve yangının nedeni araştırılıyor. Endonezyalı MetroTV fabrikanın lisansının olduğunu ancak yerleşim yerine çok yakın olmasının güvenlik kurallarını ihlal ettiğini duyurdu. DHA

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