Endonezya'da şimdi de heyelan musibeti: 6 kişi öldü

Endonezya’da Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen heyelanda 6 kişi öldü.

JavaPos gazetesinin haberine göre, Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 6 kişi öldü. Öte yandan, bölgedeki su baskınlarında kaybolan 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgede maddi hasarın oluştuğunu belirtirken, heyelandan etkilenenlerin güvenli bölgeye yerleştirildiğini açıkladı. Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor. AA

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