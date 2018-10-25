Endonezya'da şimdi de yanardağ alarmı: Son 24 saatte 232 kez patlama

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG), Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda son 24 saatte 232 patlamanın gözlemlendiği duyuruldu.

Yanardağdan püsküren kül ve duman kütlesinin 200 metreye kadar ulaştığını belirten BMKG yetkilileri, krateri çevreleyen 2 kilometrelik alanda girişlere izin verilmediğini kaydetti. Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine geçen ay sonu en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. Ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. AA

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