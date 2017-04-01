Endonezya’da toprak kayması: 28 ev göçük altında

Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 28 kişi göçük altında kaldı.

Endonezya Ulusal Afet Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Desa Banaran ilçesinin Ponorogo köyünde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında 38 evin göçük altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinin toprak altında kalan en az 28 kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Köyün dağlık alanda bulunması ve ulaşımın zorluğu nedeniyle çalışmaların aksadığı kaydedildi. Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde geçen yıl haziran ayındaki toprak kaymasında 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti. AA

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