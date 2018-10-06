Endonezya'da yaralar sarılıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda geçen hafta meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide zarar gören Palu, Donggala ve Sigi kentlerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumunun (BASARNAS) yanı sıra aralarında Türkiye, Hindistan, Pakistan, Malezya'nın da olduğu çok sayıda ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Palu kentinde özellikle 3 binden fazla evin yıkıldığı Petobo ve Balaroa bölgesinde arama çalışmaları sürerken, Donggala ve Sigi kentlerinde alışveriş merkezleri ve yüksek katlı bina enkazlarında arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Hastane morglarında yer kalmadığı için cesetler fotoğraflandıktan sonra toplu mezarlara gömülüyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Endonezya Koordinatörü Bayram Numan Köksal, bölgede dağıttıkları insani yardımların yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını söyledi.

"Elimden bir şey gelmiyordu"

Çok sayıda arkadaşını depremde kaybettiğini belirten Dewa Satpol ise, "Deprem olduğu anda tüm evlerin yıkıldığını gördüm. Çok kötü ve korkunç bir andı. Motosikletle işe gittiğim esnada deprem olduğuna şahit oldum ve çok sayıda insanın öldüğüne tanıklık ettim, ama elimden bir şey gelmiyordu." dedi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde, 28 Eylül'de, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından Donggala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.