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29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

29 Ekim 2018, Pazartesi 13:19
Endonezya’da, içinde 188 kişinin olduğu yolcu uçağı denize düştü.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı Muhmmed Syaugi, düzenlediği basın toplantısında, "Kazada kurtulan olup olmadığını bilmiyoruz. Dua ve umut ediyoruz ancak kurtulan var mı yok mu bunu teyit etmek mümkün değil" diye konuştu.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da uçaktaki yolculardan birinin bebek ikisinin de çocuk olduğunu aktardı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda uzman dalgıç gönderilirken ekiplerin bazı yolcuların cansız bedenine ulaştığı belirtildi.

Tekne ve helikopterlerin de görev aldığı arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kaza haberinin ardından Depati Amir Havaalanı'na gelen yolcu yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Uçağın enkazının Java Adası'nın 15 kilometre kadar kuzeyinde denizin 30 ile 35 metre derinliğinde olduğu öngörülüyor.

Yetkililer, önceliklerinin kara kutuya ulaşmak olduğunu belirtirken Endonezya Hava Ulaştırma Birimi yetkilisi, pilotların kalkıştan çok kısa bir süre sonra piste geri dönmek için izin istediklerini aktardı.

Lion Havayolları CEO'su Edward Sirait, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uçakta teknik bir sorun olduğu rapor edilmiş ancak çözülmüştü ki Cakarta'dan Denpasar'a uçuş gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Bir hava ulaşım birimi yetkilisi de uçakta 23 üst düzey hükümet yetkilisinin bulunduğunu açıkladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Endonezya, uçak, kaza, deniz
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