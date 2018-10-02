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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Endonezya'da yüzlerce kişi halen enkaz altında

02 Ekim 2018, Salı 10:58
Endonezya'da Palu’ya bağlı Balaroa bölgesinde 200 ailenin yaşadığı yerleşim yeri tamamen yıkılırken şu ana kadar sadece 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Palau’ya bağlı Balaroa bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer, bin 200'den fazla insanın öldüğünü açıklanmıştı.

Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.

Depremde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanı tamamen yıkılırken, bölgede Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Balaroa'da yaşayan Tanvir, yaptığı açıklamada, "Deprem olduğunda köyde değildim. Depremden hemen sonra eve koştum ve evimin yıkıldığını gördüm. Yıkıntılar arasında eşimi, kayınvalidemi ve iki çocuğumu kurtardım." dedi.

Yüzlerce kişi halen enkaz altında

Köyde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanının yıkıldığını ifade eden Tanvir, yüzlerce kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ediyorum." diye konuştu.

Yıkılan Roa oteli enkazında da 30 kişinin olduğu belirtiliyor

Palu merkezde, depremde yıkılan Roa otelinde şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaştıklarını ve 2 kişinin sağ kurtulduğunu ifade eden BASARNAS’ın olay bölgesi sorumlusu Retno Budiharto, "Otel kaydına göre enkaz altında halen yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgede arama kurtarma çalışmaları teknik ekipman ve araç eksikliğinden kısıtlı imkanlarla yürütülürken gece çalışmalara ara veriliyor.

Deprem bölgesi dağlık bir alanda olduğu için arama kurtarma çalışmalarına destek olabilecek büyük iş makinası ve ekipmanlarının erişiminde güçlük yaşanıyor.

Elektrik verilemeyen bölge genelinde, telefon hatlarındaki sorunlar nedeniyle iletişim kurulmasında güçlüklerle karşılaşılıyor.

AA

Etiketler: endonezya, deprem
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