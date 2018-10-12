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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Endonezya'daki cami, deprem ve tsunamiye rağmen ayakta kaldı

12 Ekim 2018, Cuma 12:43
Endonezya'nın Palu kentinde deniz kenarında bulunan cami, deprem ve tsunamide payandaları yıkılmasına rağmen ayakta kaldı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden en çok etkilenen kent Palu oldu.

Şehirde afet nedeniyle çok sayıda kişi öldü, özellikle denize yakın yerlerdeki binalar yerle bir oldu.

Orta Sulawesi Bölgesi Jalan Cumi Cumi Caddesi'nde deniz kenarında beton payandalar üzerine inşa edilen ve bundan dolayı "yüzen cami" olarak adlandırılan Erkam Bab El Rahman Camisi ise şiddetli deprem ve tsunamiye rağmen ayakta kalmayı başardı.

Su üzerinde kalan cami ilgi odağı oldu

Yaşanan afette, payandaları çökmesine rağmen yıkılmayarak su üzerinde kalan cami, ilgi odağı haline geldi. Bölgeye gelenler mevcut konumuyla "yüzen cami" adının karşılığını veren ibadethanenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Camiyi görmeye gelenlerden Naryo Yatemo, "Caminin temeli çok sağlam değildi bundan dolayı çöktü. Tsunami camiyi yıkamadı ama denize doğru sürükledi." dedi.

 

AA

Etiketler: Endonezya, cami, tsunami, deprem, afet
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