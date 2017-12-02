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Endonezya'daki Mevlid-i Nebi programına binlerce kişi katıldı

02 Aralık 2017, Cumartesi 10:01
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- doğum yıl dönümü dolayısıyla yapılan kutlamalar kapsamında düzenlenen programa binlerce kişi katıldı.

Mevlid-i Nebi kapsamında "212 Miting Grubu Yeniden Toplanıyor" çağrısıyla toplanan kalabalık, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Meydanı'nda bir etkinlik gerçekleştirdi.

Meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Sabah namazının da kılındığı etkinlikte, din adamları toplum huzuru ve birlik mesajı içeren konuşmalar yaptı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan da programa katıldı. Baswedan geçen hafta Monas Meydanı içindeki geniş park alanında bundan sonra eğitim, dini ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesine izin verildiğini açıklamıştı.

Geçen yıl 2 Aralık'ta İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama karşıtı gösteriye katılan ve kendilerine "212 Miting Grubu" adını veren topluluk, 2018'deki gösterinin yıl dönümünü dolayısıyla da böyle bir program düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Cakarta'nın "Ahok" lakabıyla bilinen eski Hristiyan Valisi Basuki Tjahaja Purnama, geçen yıl eylül ayında yaptığı bir konuşmada, Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu nedeniyle İslam'a hakaretle suçlanmıştı.

Yaptığı konuşma sonrası ülke genelinde büyük tepki gören Purnama'nın görevden alınması ve cezalandırılması için yüz binlerce kişinin katılımıyla çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Endonezya'da yaklaşık 5 ay süren davanın 9 Mayıs'taki karar duruşmasında Purnama'ya İslam'a hakaretten 2 yıl hapis cezası verilmiş ve Ahok'un ailesi, mahkemenin kararını temyize götürmeyeceklerini bildirmişti. Ahok, 24 Mayıs'ta da istifa dilekçesini sunmuştu.

Nur’un -Aleyhissalatu Vesselam- doğduğu gece dualarla idrak edildi...

AA

Etiketler: endonezya
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