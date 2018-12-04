Endonezya’daki silâhlı saldırıda 31 kişi öldü

Endonezya’nın batısında yer alan Papua eyaletinde silâhlı ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 31 işçi öldü.

Kompas gazetesinin haberine göre, Pazar günü eyaletin Nduga bölgesinde dağlık alanda yapımı devam eden köprü inşaatında çalışan 31 işçi, kendilerini Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu (TPNPB) olarak adlandıran silâhlı ayrılıkçı grubun saldırısına uğradı. İlk saldırıda 24 işçinin öldüğü ifade edilirken, olay yerinden kaçarak bölgedeki bir parlamento üyesinin evine sığınan 8 işçiden 7’sinin de önceki gün eve baskın düzenleyen silâhlı grubun saldırısı sonucu öldüğü belirtildi. Bu arada haberde, evdeki işçilerden birinin kaçmayı başardığı, ancak kendisine henüz ulaşılamadığı bilgisi yer aldı.

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