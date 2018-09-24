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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Endonezya'daki yanardağ 3 günde 44 kez patladı

24 Eylül 2018, Pazartesi 10:23
Endonezya'nın Lampung kentinde bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda cuma gününden bu yana 44 kez patlama yaşandı.

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı faaliyete geçti. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama meydana geldi.

Dumanlar 200 metreye kadar yükseldi

Yanardağdan 200 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği belirtildi.

Bölgede, yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

AA

Etiketler: Endonezya, yanardağ, patlama
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