Endonezya'dan Myanmar'a: Şiddeti derhal durdur

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki şiddeti derhal durdurması gerektiğini söyledi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Myanmar'da temaslarda bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar ordusu Başkomutanı Kıdemli General Min Aung Hlaing ile görüşmesinde Arakan'daki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısı yaptı. Bakan Marsudi, General Min Aung Hlaing'e Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinde yaşanan her türlü şiddet olayını derhal durdurması ve Arkanlı Müslümanlar dahil bölge halkının tamamına koruma sağlaması gerektiğini vurguladı. Marsudi, Arakan'daki şiddet olaylarını azaltma çabalarının, Myanmar güvenlik güçlerinin ana önceliği olması gerektiğinin de altını çizdi. Ayrıca haberde, General Hlaing'ın, "Myanmar ordusunun Arakan bölgesinde istikrar ve güvenliği yeniden tesis etmek için çaba sarf ettiğini" söylediği aktarıldı. *** Okumak için tıklayınız: Dehşet veren açıklamalar: 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar' AA

Okunma Sayısı: 27

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.