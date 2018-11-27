Endonezya halkına yanardağ uyarısı

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda artan haraketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları ikazı yapıldı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda haraketliliğin artmasından dolayı bölge halkı ve turistlerden yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamalarını istendi. PVMBG ayrıca, ağustos ayının başından bu yana sürekli lav akışının gözlemlendiği yanardağ için en yüksek ikinci seviyede alarm durumunun devam ettiğini bildirdi. Orta Cava eyaletindeki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 34

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.