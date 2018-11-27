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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Endonezya halkına yanardağ uyarısı

27 Kasım 2018, Salı 16:01
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda artan haraketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları ikazı yapıldı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda haraketliliğin artmasından dolayı bölge halkı ve turistlerden yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamalarını istendi. 

PVMBG ayrıca, ağustos ayının başından bu yana sürekli lav akışının gözlemlendiği yanardağ için en yüksek ikinci seviyede alarm durumunun devam ettiğini bildirdi.

Orta Cava eyaletindeki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AA

Etiketler: Endonezya, yanardağ
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