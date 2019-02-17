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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Endonezya İslami turizmde zirveyi hedefliyor

17 Şubat 2019, Pazar 18:42
Dünyanın dördüncü en kalabalık ülkesi olan ve en yoğun Müslüman topluluğuna sahip Endonezya, İslami turizmde bu yıl zirveye çıkmak istiyor.

Dünyanın dördüncü en kalabalık ülkesi olan ve en yoğun Müslüman topluluğuna sahip Endonezya, İslami turizmde bu yıl zirveye çıkmak istiyor.

Tempo gazetesinin haberine göre, Turizm Bakanı Arif Yahya, helal turizmdeki büyümeyle birlikte Endonezya'nın Müslüman turistlere uygun koşulları sağlayan ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme hedefi koyduğunu belirtti.

Hedefe ulaşmak amacıyla ülkenin helal turizm standartlarını daha da geliştireceklerini ifade eden Yahya, çalışmalarının, MasterCard ve CrescentRating'in hazırladığı "Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi"nin standartlarına odaklı olacağını vurguladı.

Geçen yıl 3,5 milyon Müslüman turistin ülkeye geldiğini anlatan Yahya, bu yıl da 5 milyon Müslüman turist hedeflediklerini ve bu rakamın, 2019 yılı için konulan 20 milyonluk turist hedefinin yüzde 25'ini oluşturduğunu kaydetti.

"Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi"nin geçen yılki raporunda, Müslüman turistlere uygun koşulları sağlayan ülkeler sıralamasında Malezya birinci, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya aynı puanla ikinci ve üçüncü, Türkiye dördüncü sırada yer almıştı.

Dünya genelinde 130 ülkeyi kapsayan ve 2011'den bu yana yapılan araştırmada, helal kesim, ibadet mekanları, Müslüman dostu hizmet ve etkinliklerin yanı sıra seyahat kolaylığı ve alışveriş olanakları dikkate alınıyor.

AA

Etiketler: Endonezya, turizm, zirve
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