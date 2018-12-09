Engelli Filistinli arkadan vurulmuş... 'Arbedede vurulduğu' açıklanmıştı!

İsrail askerlerinin, "arbede sırasında vurulduğu" açıklanan engelli Filistinliyi, kendilerinden metrelerce uzakta, arkadan vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Filistin'de yayın yapan Fajer TV, salı günü Batı Şeria'nın Tulkerem şehrinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak şehit edilen 23 yaşındaki Muhammed Husam Habali'nin vurulma anının videosunu yayınladı. Bölgedeki bir güvenlik kamerasına ait videoda, şehit edilen Muhammed'in de aralarında bulunduğu bir grup Filistinlinin İsrail askerlerinin mahalleye düzenlediği baskını protesto ettiği görülüyor. Videoda, göstericiler İsrail güçlerinin kendilerine doğru gelmesi üzerine bölgeden uzaklaşıyor. Görüntülerde, yürümek için zaman zaman elindeki değnekten destek alan, yerel medyada zihinsel engelli olduğu bilgisi yer alan Muhammed'in, protestocu grupla bölgeden uzaklaştığı sırada, arkası dönükken İsrail askerleri tarafından vurulduğu an yer alıyor. İsrail askerlerinin, kendilerinden metrelerce uzaktaki Muhammed'i başından gerçek mermiyle vurması sonucu, Filistinli genç yere düşüyor. Filistinli kaynaklar, başından vurulan Muhammed'in hastaneye ulaşmadan yolda şehit olduğunu duyurmuştu. İsrail ordusu ise 4 Aralık Salı günü, Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde başından vurularak şehit edilen Muhammed'in, "arbede sırasında vurulduğunu" açıklamıştı. AA

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.