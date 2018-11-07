Erdemli açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgede yürütülen çalımalar sonucu 11 kişi kurtarıldı.

Bir göçmen trajedisi daha: 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı! Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu. Düzensiz göçmenlerin alındığı bir balıkçı teknesi bu sırada alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar denize düşenleri kurtarmaya çalıştı. Çalışmalar sonucu tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı. Bu arada, alabora olan teknedeki balıkçı da ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.