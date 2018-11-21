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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Erdoğan daha önce 3 kez AİHM'e başvurmuştu

21 Kasım 2018, Çarşamba 15:08
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili hükmü tartışma konusu olmuştu. AİHM'in kararı ardından hükümet ve Avrupa kanadından karşılıklı açıklamalar gelirken geçmişte Erdoğan'ın da hakkını aramak için AİHM'e başvurması hafızalardan silinmedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın sözcüsü Daniel Holtgen, AİHM'in 46. maddesine vurgu yaparak AİHM kararının Türkiye gibi üye tüm ülkeleri bağladığı hatırlatmasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Demirtaş'ı serbest bırakın" diyen AİHM kararı ile ilgili verdiği ilk tepkiler de “AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz” dedi. Erdoğan "bizi bağlamaz" dese de Türkiye'nin AİHM'le olan ilişkisi uzun yıllara dayanıyor.

Bu tarihsel süreç içerisinde Erdoğan'ın kendisi de Türkiye'den AİHM'e başvuranlar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez AİHM'e 1999 yılında "adil yargılanma" talebi ile başvurdu. Erdoğan, okuduğu bir şiir sebebi ile "halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçundan 1998 yılında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından 10 ay hapis ve 177 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Erdoğan'ın Yargıtay'da yaptığı itirazı reddedilince dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, AİHM'e başvurdu.

Erdoğan milletvekili olabilmek için AİHM'e başvurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında tekrar AİHM'e başvurmak zorunda kaldı. Erdoğan milletvekili olabilmek için adli sicil kaydının silinmesini talep etti. Bu istek Diyarbakır 4 No’lu DGM’si tarafından kabul edilse de dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu karara itiraz etti. Kanadoğlu'nun girişimi sonrası Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4 No’lu DGM’nin kararını bozdu.

2001 yılında yaşanan bu olayların ardından Erdoğan siyasi bir kararla halkın iradesinin önüne geçildiği gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.

Erdoğan 2002 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını da AİHM'e taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılında Başbakan seçildikten sonra AİHM'e yaptığı başvuruları geri çekti.

Euronews Türkçe

Etiketler: AİHM, Erdoğan, Türkiye
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