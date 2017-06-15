Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur?

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında meydana gelen olaylarla ilgili 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak 2 kişinin tutuklanmasına ve 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.

"Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur" diyen Erdoğan, "Bu korumalar beni korumayacaksa niçin yanımda ABD'ye götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile mi kendimi koruyacağım? ABD liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde 'Hayır biz kendi polisimizi oturtacağız' diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz siyasi ve hukuki" dedi.

Washington Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türk korumalarının Türk Büyükelçiliği önünde 'barışçıl gösteri düzenleyen protestoculara saldırdıklarının' tespit edildiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın 12 koruması için yakalama kararı çıkarıldı.