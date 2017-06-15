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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur?

15 Haziran 2017, Perşembe 22:04
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında meydana gelen olaylarla ilgili 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak 2 kişinin tutuklanmasına ve 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.

"Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur" diyen Erdoğan, "Bu korumalar beni korumayacaksa niçin yanımda ABD'ye götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile mi kendimi koruyacağım? ABD liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde 'Hayır biz kendi polisimizi oturtacağız' diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz siyasi ve hukuki" dedi.

Washington Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türk korumalarının Türk Büyükelçiliği önünde 'barışçıl gösteri düzenleyen protestoculara saldırdıklarının' tespit edildiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın 12 koruması için yakalama kararı çıkarıldı.

AA

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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    16.06.2017 11:05:13

    Nasıl mıı Sizin yaptıklarınız ve yaptırdıklarınızdan KOPYA ÇEKMİŞLEER.Olacak o kadaar.

  • sevim

    16.06.2017 09:04:11

    senden hak hukuk öğrenecek değillerdir heralde

  • Naci

    16.06.2017 02:15:55

    "Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur" Lafının ülkemiz için sorulması daha anlamlı olur.Hukuksuzluk ve neticesi zulüm almış başını gitmiş. Kendi başına ufacık sıkıntı gelince feryat edenler, yüzbinlerce insana (çocuklar ve bebekler dahil) yaptıklarını nasıl da hiç düşünmez.Bu dünya etme-bulma dünyasıdır ve eden bulur demiş atalarımız.İlahi adalet tecelli eder eninde sonunda. Allahtan af dilemek için bile, az da olsa vicdanını muhafaza rtmiş olmak gerekir.Bunca vicdansızlık karşısında hesabı Allaha bırakıyoruz ki Ondan iyi hesap gören de yoktur.

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